Сильный ветер привел к отключению света в домах 40 тыс. жителей Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Электроснабжение в домах более чем 40 тысяч человек в Новосибирской области отключено из-за ветра силой до 25 метров в секунду, сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

"26 мая с 09:43 (5:43 мск) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. <…> Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей около - 40 600 человек", - говорится в сообщении.

В регионе наблюдается также жаркая погода, в Новосибирске температура воздуха достигает 33 градусов. Ранее региональное ГУ МЧС прогнозировало сложную обстановку с пожарами на фоне жаркой и сухой погоды.

Жители города сообщают в соцсетях, что поднявшийся во вторник ветер роняет деревья, поднимает пыль и срывает крыши с домов. К аварийно-восстановительным работам привлечено 28 бригад в составе 96 человек и 19 единиц специальной техники.