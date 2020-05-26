Часть сотрудников обсерватора на Олимпиадинском ГОК из-за непогоды перевели в общежития

Коронавирус на Олимпиадинском ГОКе был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 222 человека, из них семь человек выздоровели, два человека с коронавирусом скончались. Военнослужащие ВС РФ развернули в поселке Еруда госпиталь и обсервационный лагерь. По данным портала weather.com , в поселке Еруда во вторник 4 градуса тепла, дождь, скорость ветра составляет 7 метров в секунду.

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Часть сотрудников обсерватора на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (ГОК) в Красноярском крае из-за ухудшения погодных условий перевели в специальные общежития. Накануне ветер повредил десять палаток карантинного лагеря, сообщили во вторник ТАСС в компании "Полюс".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями часть сотрудников по медицинским показаниям были размещены в специальных общежитиях, выделенных под карантин", - сообщил представитель компании, добавив, что в понедельник ветер повредил десять из 100 палаток лагеря. "Палатки, в которых находились сотрудники не пострадали. Восстановительные работы и благоустройство лагеря продолжается", - добавили в компании.

По данным на вечер понедельника, в обсерватор было размещено 292 сотрудника, в компании не уточнили, сколько в настоящий момент переведено в общежития, так как процесс обустройства лагеря и размещение людей в общежитиях продолжается.

Также в компании отметили, что палаточный лагерь предназначен для бессимптомных сотрудников, он продолжает обустраиваться. "Прокладывается дополнительный силовой кабель, проводятся освещение и доутепление, устанавливаются масляные радиаторы", - сказал представитель компании.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу.