Резиденты турзоны в Иркутской области на Байкале введут объекты в 2021-2023 годах

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала", созданной на юге Иркутской области в 2007 году, планируют ввод в эксплуатацию своих объектов в 2021-2023 годах. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития региона Владимир Гордеев.

Турзона "Ворота Байкала" создана с целью перепрофилирования территории моногорода Байкальска с промышленной на туристическую, создания новых рабочих мест, что особенно актуально после закрытия в 2013 году градообразующего предприятия - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Резидентами турзоны являются девять компаний, якорный - горнолыжный курорт "Гора Соболиная", который вошел в турзону с уже действующей инфраструктурой, остальные инвесторы находятся в стадии строительства.

"Окончание строительства и запуск туристических комплексов действующих резидентов будет осуществлен в период с 2021 по 2023 годы", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что речь идет об объектах курорта "Гора Соболиная", который в 2019 году приступил к проектированию подвесных канатных дорог, компании "Уют", возводящей в настоящее время туристическую базу, и еще четырех резидентов, которые ведут проектно-изыскательные работы для строительства гостиничных комплексов. Общий планируемый объем инвестиций резидентов турзоны в создание инфраструктуры составляет порядка 2,5 млрд рублей, реализация их проектов предусматривает создание 412 рабочих мест.

Параллельно на бюджетные средства власти создают инженерную и коммунальную инфраструктуру в турзоне. По словам Гордеева, в 2020 году планируется направить более 177 млн рублей из федерального и областного бюджетов на первый этап строительства улично-дорожной сети, на прокладку силового кабеля, а также на второй этап строительства ливневой канализации. Продолжается строительство сетей водоснабжения и бытовой канализации, начатое в 2018 году. На эти цели из бюджета Иркутской области выделено 193,08 млн рублей, фактическая готовность этих объектов составляет почти 86%.

В августе 2016 года Минэкономразвития РФ передало полномочия по управлению турзоной "Ворота Байкала", расположенной в Иркутском и Слюдянском районах, на уровень Иркутской области. В 2017 году Общероссийский народный фронт обращал внимание на то, что в ОЭЗ не ведется строительство ни одного объекта инфраструктуры, хотя на ее создание в федеральном бюджете было запланировано 11,8 млрд рублей. Из этой суммы Иркутская область к тому времени успела освоить 108 млн, которые ушли на обустройство границ ОЭЗ, проектирование объектов зон и различные экспертизы. В 2018 году власти начали строительство инфраструктуры.