Четыре человека пострадали в Новосибирске из-за сильного ветра

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в Новосибирске из-за начавшегося накануне сильного ветра. Всем им оказана медицинская помощь, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.

Во вторник в Новосибирской области и других регионах Западной Сибири поднялся сильный ветер до 25 метров в секунду. В домах более чем 40 тысяч жителей Новосибирской области был отключен свет.

"Во время бури пострадали четыре человека, всем оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении без уточнения степени вреда здоровью пострадавших.

Всего же в связи с ухудшением погоды в Новосибирске произошло 89 происшествий. Сообщается о 52 упавших деревьях и ветках, четырех столбах электропередачи, одном светофоре, 24 обрывах воздушных линий электропередачи. Порывами ветра снесено три остановочных павильона, повреждена одна металлическая конструкция и фасад здания.