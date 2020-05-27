Танк Т-34 в Новокузнецке снимут с постамента и восстановят для парада Победы

КЕМЕРОВО, 27 мая. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение провести парады Победы с участием военной техники 24 июня в четырех городах региона. В Новокузнецке к праздничному шествию восстановят танк Т-34, который был изготовлен в 1943 году из брони Кузнецкого металлургического комбината (КМК), а после войны стал памятником трудовому подвигу металлургов, сообщил в среду губернатор Сергей Цивилев.

"Президент РФ поставил нам задачу 24 июня провести парад Победы. В четырех городах [Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Белове] пойдет торжественное шествие с боевой техникой, готовятся два танка Т-34. Один - это тот, который стоит перед КМК, дал поручение его снять, отремонтировать. Это танк, который был выпущен в 1943 году КМК, прошел всю войну. И этот танк с 1972 года простоял на пьедестале, ни разу не спускаясь, пойдет у нас по городу Новокузнецку. Еще один танк, который производился из брони КМК и тоже участвовал в войне, доставляем к нам сюда, этот танк пойдет по городу Кемерово, у нас [будет] очень много техники", - сказал Цивилев на сессии Законодательного собрания Кузбасса.

Танк Т-34 на площади Побед возле заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината в Новокузнецке является объектом культурного наследия муниципального значения. Боевая машина участвовала в боях с 1943 года, за полтора года войны танк потерял два экипажа, дважды был подбит. В 1972 году командование СВО передало Т-34 в Новокузнецк для сооружения памятника. Он стал символом трудового подвига металлургов КМК.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади.