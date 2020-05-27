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В Сибири устраняют последствия непогоды, которая привела к массовым отключениям света

С вечера вторника на подтопленных улицах Красноярска работала вся спецтехника

ТАСС, 27 мая. Последствия сильных гроз и ураганов в регионах Сибири, которые во вторник вечером привели к обрывам линий электропередачи, массовым отключениям электроснабжения и затоплениям дорог, к утру среды в основном устранены. Коммунальные службы продолжают уборку улиц, сообщают представители местных администраций.

"С вечера и в течение ночи на подтопленных улицах Красноярска работала вся спецтехника. Была задействована 21 единица техники, бригады не только откачивали воду, но и чистили ливневую канализацию, забивающуюся мусором, открывали люки и колодцы. Из города за ночь вывезли 5640 кубометров воды, это больше 500 стандартных коммунальных цистерн. Объем сравним с двумя олимпийскими бассейнами", - сообщили журналистам в департаменте городского хозяйства Красноярска.

В мэрии Барнаула рассказали, что из-за порывов ветра отключалась электроэнергия на ул. Власихинской и в микрорайоне Солнечная Поляна на окраине города - в настоящее последствия аварии устранены. Горожане также жаловались на упавшие деревья, в том числе повредившие автомобили.

В Кемеровской области без электроснабжения остались около 4,5 тыс. человек, последствия аварии уже устранены. Сильно пострадали кровли зданий - ветер повредил крыши 147 жилых домов и 11 социальных объектов.

В Новосибирске сильный ветер также валил деревья и срывал крыши. "В Ленинском районе на крышу двухэтажного дома упало дерево - одна из квартир непригодна для проживания. Администрация района оперативно нашла временное жилье и переселила жильцов. Районная администрация организовала ремонт крыши. Рассматривается возможность выделения субсидии. По адресу 2-й Амурский переулок, 25 (отдаленный от центра города частных сектор) сорвало крышу частного дома. Жильцы разместились у родственников", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

В Томской области, по данным регионального главка МЧС, молния уничтожила дачный дом. По данным мэрии Томска, было зафиксировано шесть аварийных отключений света, два отключения холодной воды, пять порывов проводов.

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