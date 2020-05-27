В Новосибирске разработали технологию учета деревьев с помощью лазерного сканирования

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) разработали технологию, которая позволяет составлять карты лесных насаждений с помощью лазерного сканирования местности, что позволит ускорить процесс подсчета деревьев и повысить точность измерений. Технология будет использоваться при подсчете городских лесов Новосибирска в ближайшие два года, сообщила в среду пресс-служба мэрии города.

В Новосибирске, крупном мегаполисе Западной Сибири, остро стоит проблема границ зеленых зон в черте города. Общественники регулярно поднимают вопрос недостатка зеленых зон в городе и препятствуют вырубке деревьев. В декабре Министерство природных ресурсов и экологии региона установило границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Новосибирска площадью 63 га, в пределах которого запрещено размещать свалки, проводить сплошные рубки и разрабатывать месторождения полезных ископаемых. На 2020-2021 гг. запланированы работы по таксации лесов, то есть измерения масштабов лесных насаждений в городской черте.

"Нашими учеными, специалистами из НГАСУ, разработаны современные цифровые методы проведения таксации с помощью лазерной техники. Это позволяет и ускорить, и повысить точность измерений - процент ошибки уменьшается с восьми до двух. Работа рассчитана на два года, за это время будет исследовано почти 30% территории Новосибирска - именно такую часть нашего города занимают зеленые насаждения. Таким образом, будут сняты все споры в отношении границ наших лесов", - приводит пресс-служба слова мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

Так называемая таксация лесов проводится раз в 10 лет - за это время в лесном массиве происходят существенные изменения, и назначенные хозяйственные мероприятия становятся неактуальными, требуется их переназначение. В процессе таксации измеряется высота, диаметр деревьев, определяется их породный состав и возраст, оценивается состояние, подсчитывается кубатура. Всего исследуется более двухсот характеристик.

Проводить таксацию лесов будет ООО НПО "Экологическая безопасность", с которым заключен муниципальный контракт. Новые карты лесоустройства будут составлены в соответствии с кадастровой картой - фактические границы лесных зон должны с точностью до метра совпадать с теми, что указаны в документе.

Ранее городские власти также сообщали о планах провести работу по актуализации созданной в 2017 году базы городских парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Предполагается, что все имеющиеся парки, а также территории с зелеными насаждениями, которые можно благоустроить и сделать новыми скверами, будут паспортизированы и учтены в специальном реестре.