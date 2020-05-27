Две туристические тропы на мысе Бурхан на Байкале закроют для посещений

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Пешеходные тропы на популярном у туристов мысе Бурхан на байкальском острове Ольхон с июня закроют для посещения из-за эрозии почвы и угрозы ее обрушения. Также планируется перекрыть доступ к скале Шаманка на этом мысе, так как там регулярно падают туристы из-за осыпи камней, сообщила в среду ТАСС директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь", инициировавшего ограничения, Наталья Еремеева.

"Доступ [на мыс Бурхан] будет ограничен. Эта работа будет проведена уже в конце июня. Для людей будут введены частично ограничения, но не полный запрет. Будут закрыты две существующие тропы. Вопрос по закрытию скалы [Шаманка] еще будет решаться в начале июня, но пока планируется тоже закрыть", - сказала Еремеева.

Ограничения доступа на мыс благотворительный фонд инициировал в связи с тем, что из-за высокой антропогенной нагрузки территория мыса разрушается. В частности, у существующих троп образовался глубокий овраг, в который туристы могут упасть. Как отметила Еремеева, еще три года назад этого оврага не было. По ее словам, растущая с каждым годом антропогенная нагрузка приводит к тому, что изменения ландшафта на мысе происходят очень быстро.

Благотворительный фонд разработал проект благоустройства мыса, который поддержали власти и руководство Прибайкальского национального парка. На Бурхане появятся оградительные канаты, информационные щиты, а также сеть троп, по которым туристы смогут ходить.

Мыс Бурхан имеет статус государственного природно-исторического памятника, а также считается священным местом на острове Ольхон. Сакральность места связана с шаманскими обрядами, которые там проводились. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов. Мыс Бурхан является популярным местом у туристов, так как расположен близко в поселку Хужир, где останавливаются путешественники.