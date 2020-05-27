Штормовой ветер разрушил крышу школы на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Сильный ветер, обрушившийся ночью на Красноярский край, разрушил крышу школы в селе Каратузское на юге региона. Об этом в среду на своей странице в Facebook написал глава Каратузского района Константин Тюнин.

Ночью в западных, центральных и южных районах Красноярского края прошли грозы с сильным ветром. Порывы ветра местами достигали 25 м/с.

"Такого ветра, который прошелся по району сегодняшней ночью, я не помню <...>. Полностью уничтожена крыша Каратузской школы. Все, что можно мы делаем: разобрали остатки, складировали уцелевшие материалы, готовим смету. Нужна финансовая помощь со стороны краевого правительства", - написал Тюнин.

В правительстве края сообщили ТАСС, что вопрос по ремонту поднимался в беседе главы района с вице-премьером региона Анатолием Цыкаловым. Краевые власти ждут документы от муниципалитета, чтобы определить источник финансирования.

В Каратузском, где живут около 7,5 тыс. человек, расположена только одна школа. Сейчас учащиеся находятся на самоизоляции, которая введена в Красноярском крае из-за коронавирусной инфекции.