В Новосибирской области восстановили электроснабжение, нарушенное сильным ветром

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Подачу электричества в Новосибирской области после отключения из-за ветра силой до 25 м/с восстановили на всей территории региона, сообщается в среду на сайте Министерства энергетики РФ.

26 мая сильный ветер нарушил подачу электроснабжения в домах более чем 40 тыс. человек в Новосибирской области.

"27 мая в 05:19 (01:19 мск) аварийно-восстановительные работы завершены. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)", - говорится в сообщении.

В среду пресс-служба правительства региона сообщила, что по данным МинЖКХ и энергетики Новосибирской области, 26 мая было зафиксировано 160 отключений электроэнергии с прекращением электроснабжения потребителей на востоке и юго-востоке Новосибирской области, в частности в Новосибирске. Основной причиной стало падение деревьев на провода воздушных линий электропередачи.

Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, к работам восстановлению электроснабжения были привлечены 149 дежурных оперативно-ремонтных бригад из шести филиалов АО "РЭС" общей численностью порядка 600 человек, задействовано 40 единиц техники.