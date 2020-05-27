Стоимость строительства нового корпуса вуза на Алтае оценивают в 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Строительство нового корпуса Алтайского государственного университета (АлтГУ) в Барнауле по проекту обойдется в 1,5 млрд рублей. Об этом ректор университета Сергей Бочаров сообщил в среду в региональном пресс-центре ТАСС.

"Задание на проектирование предусматривает, что мы будем выходить с просьбой о финансировании к министерству [науки и высшего образования]. Примерная стоимость работ - 1,5 млрд рублей", - сказал Бочаров, не уточнив сроки строительства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, строительство нового корпуса вуз планировал давно - в университете на протяжении многих лет ощущается потребность в помещениях. Собеседник агентства отметил, что сейчас меняются условия обучения - по нормам современных вузов у студентов должны быть помещения для коворкинга, новые учебные пространства, современные большие лаборатории.

"Специально построенных корпусов у нас нет, имеющиеся корпуса 1960-1970 годов строились под другие нужды и потом были переданы вузу. Студентам нужны более современные пространства", - пояснили в вузе.

Он отметил, что на данный момент у вуза от Министерства науки и высшего образования РФ есть задание на проектирование. Сейчас решается вопрос по поиску площадки для строительства нового корпуса.

АлтГУ имеет статус опорного вуза в Алтайском крае. По данным на сайте университета, у вуза семь корпусов плюс спортивно-оздоровительный комплекс.