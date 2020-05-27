Экс-губернатор Новосибирской области отсудил 212 тыс. рублей компенсации за адвокатов

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска постановил выплатить более 212 тыс. рублей компенсации за юридическую помощь экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, требовавшему компенсации в 5,4 млн рублей вреда за незаконное уголовное преследование, говорится в сообщении на сайте суда.

Октябрьский районный суд Новосибирска 17 марта обязал Минфин РФ выплатить Юрченко 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по другому иску, поданному ранее. Прокуратура обжаловала данное решение, не согласившись с размером компенсации.

"Суд постановил частично удовлетворить требования реабилитированного, взыскать в пользу Юрченко В. А. с Министерства финансов РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи в размере 212 423 (двести двенадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 43 копейки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрченко подал иск на 5,4 млн рублей. Решение в законную силу не вступило.

Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, а до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014 года Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия", в мае того же года следователи СК РФ возбудили в отношении него уголовное дело о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а в августе - о превышении полномочий. В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к трем годам лишения свободы условно.