В Приангарье локализован лесной пожар, из-за которого ввели режим ЧС в муниципалитете

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Лесной пожар, из-за которого в Тайшетском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, локализован на площади 2,7 тыс. га. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства лесного комплекса.

"Пожар локализован на площади 2,7 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник, 25 мая площадь пожара составляла 674 га, во вторник она выросла в три раза. К тушению было невозможно приступить из-за того, что пожар перешел в верховой и представлял опасность для людей. Начавшиеся дожди позволили приступить к ликвидации.

В районе пожара остановлена лесозаготовка, гражданам запрещен доступ в лес. Предприняты меры к возможной эвакуации деревни, которая находится в 63 км от очага.

По данным с сайта региональной диспетчерской службы авиационной базы охраны лесов на 17:13 (12:13 мск), в Иркутской области площадь лесных пожаров составляет 3,1 тыс. га.