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Авиасообщение между Хакасией и севером Красноярского края возобновится через месяц

Перелеты откроют 24 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордстар" возобновит авиасообщение по направлению Абакан (Хакасия) - Норильск (Красноярский край) 24 июня. Об этом говорится в сообщении аэропорта Абакан, распространенном в среду.

Авиарейсы в Норильск ограничили в начале апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"24 июня планируется возобновить перелеты по маршруту Норильск - Абакан - Норильск с частотой полетов 2 раза в неделю - по средам и субботам", - говорится в сообщении.

25 мая авиакомпания возобновила полеты по направлению Красноярск - Норильск.

Авиакомпания "Нордстар" создана в 2008 году. По данным Росавиации, входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России.

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