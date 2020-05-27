Авиасообщение между Хакасией и севером Красноярского края возобновится через месяц

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордстар" возобновит авиасообщение по направлению Абакан (Хакасия) - Норильск (Красноярский край) 24 июня. Об этом говорится в сообщении аэропорта Абакан, распространенном в среду.

Авиарейсы в Норильск ограничили в начале апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"24 июня планируется возобновить перелеты по маршруту Норильск - Абакан - Норильск с частотой полетов 2 раза в неделю - по средам и субботам", - говорится в сообщении.

25 мая авиакомпания возобновила полеты по направлению Красноярск - Норильск.

Авиакомпания "Нордстар" создана в 2008 году. По данным Росавиации, входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России.