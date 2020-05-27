Коронавирус выявили у китайского студента в АлтГУ

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус показал положительный результат у студента из Китая, обучающегося в Алтайском государственном университете (АлтГУ). Крыло корпуса общежития, где он жил, закрыто на карантин, протестированы еще 35 контактных студентов, сообщил журналистам в среду ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

"У нас из общежития госпитализирован гражданин Китая, он учится на выпускном курсе. <...> У него провели экспресс-тест после того, как 13 мая он обратился в больницу с симптомами кашля, но после этого [заболевание] прошло, и к настоящему моменту мы считаем, что он здоров. Тем не менее <...> то крыло, где проживал студент, было закрыто на карантин, 13 студентов, которые проживали в этом крыле, переведены на карантин, им организовывается горячее питание, обеспечивается уборка, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер. <...> Мы надеемся, что это был ложноположительный тест", - сказал ректор.

По словам Бочарова, сотрудники, которые контактировали со студентом, переведены на самоизоляцию - они и 35 студентов прошли тестирование, ожидаются результаты. Симптомов заболевания у них пока не обнаружено. Ректор АлтГУ отметил, что студент из Китая приехал на учебу еще в сентябре прошлого года и на родину или в другие страны не выезжал.

"Китайская сторона выражает обеспокоенность. Ждем повторного тестирования, в этой ситуации мы заботимся о безопасности", - подчеркнул ректор.

В Алтайском крае на 27 мая подтверждено 1554 случая коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки - 69 случаев. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.