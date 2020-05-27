Власти Новосибирской области наняли службу клининга после жалоб на инфекционный госпиталь

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области заключил контракт с клининговой компанией для уборки стационара инфекционного госпиталя, пациенты которого жаловались в социальных сетях на антисанитарию. Об этом в среду сообщил журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Ранее в соцсетях новосибирских пользователей и в местных СМИ появилась информация об антисанитарии в стационаре инфекционного госпиталя для заразившихся коронавирусом, созданного на базе областной больницы № 11. Одна из пациенток пожаловалось на недостаточную уборку помещений, в частности, туалетных комнат. По словам женщины, санитаров в учреждении не хватает, поэтому помещение моют раз в день. Кроме этого, пациенты больницы испытывают нехватку антисептиков и масок, а также не могут помыться, потому что в госпитале нет горячей воды.

"В выходные публиковались снимки, связанные с некачественной уборкой в ковидных стационарах. С понедельника в одиннадцатой больнице начала работу клиниговая компания, которая полностью все убирает. Это специфика работы в "красной" зоне, видимо потребовалось какое-то определенное время для отработки этого процесса. Мы понимаем, что это связано с дезорганизацией работы с нашей стороны, но тем не менее мы обращаем на это внимание", - сказал министр.

По словам Хальзова, на недостаточную уборки жаловались пациенты еще одной больницы, перепрофилированной для принятия зараженных коронавирусом. С начала недели в стационарах с проверкой уже побывала замминистра здравоохранения региона, а также главный инфекционист Новосибирской области. "Эта работа ведется и руководящим составом, чтобы посмотреть на те сигналы, которые поступают из СМИ, поэтому мы на них обращаем внимание и стараемся исправится, если такие вещи подтверждаются", - сказал министр.

По данным регионального штаба на 27 мая, в Новосибирской области за сутки лабораторно подтверждены 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов выписали с выздоровлением. Умерла одна пациентка, ей было 64 года. Всего в регионе зарегистрировано 2 397 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.