В Красноярском крае магазины обязали не обслуживать покупателей без масок

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Магазины в Красноярском крае обязали не обслуживать покупателей без масок. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона "Об ограничении посещения общественных мест гражданами", сообщили в среду в пресс-службе правительства края.
По данным на 27 мая, в Красноярском крае выявлено 3,7 тыс. случаев коронавируса. Вылечился 791 человек, 29 человек умерли. В регионе действует режим самоизоляции. Режим обязательного ношения масок был введен в Красноярском крае 13 мая.
"Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых была не приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания. Указ вступит в силу завтра, 28 мая", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что основанием для введения новых мер являются рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым соблюдение масочного режима является обязательным условием для поэтапного снятия в регионах ограничений в условиях эпидемии коронавируса. Масочный режим - одна из базовых мер по предупреждению распространения инфекции, однако он эффективен только в том случае, если сами граждане и организации относятся к нему со всей ответственностью, добавили в правительстве.