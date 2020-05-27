В Красноярском крае магазины обязали не обслуживать покупателей без масок

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Магазины в Красноярском крае обязали не обслуживать покупателей без масок. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона "Об ограничении посещения общественных мест гражданами", сообщили в среду в пресс-службе правительства края.

По данным на 27 мая, в Красноярском крае выявлено 3,7 тыс. случаев коронавируса. Вылечился 791 человек, 29 человек умерли. В регионе действует режим самоизоляции. Режим обязательного ношения масок был введен в Красноярском крае 13 мая.