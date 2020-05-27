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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярском крае магазины обязали не обслуживать покупателей без масок

Изменения в указ губернатора внесены на основании рекомендаций Роспотребнадзора
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© Александр Рюмин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Магазины в Красноярском крае обязали не обслуживать покупателей без масок. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона "Об ограничении посещения общественных мест гражданами", сообщили в среду в пресс-службе правительства края.

По данным на 27 мая, в Красноярском крае выявлено 3,7 тыс. случаев коронавируса. Вылечился 791 человек, 29 человек умерли. В регионе действует режим самоизоляции. Режим обязательного ношения масок был введен в Красноярском крае 13 мая.

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"Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых была не приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания. Указ вступит в силу завтра, 28 мая", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что основанием для введения новых мер являются рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым соблюдение масочного режима является обязательным условием для поэтапного снятия в регионах ограничений в условиях эпидемии коронавируса. Масочный режим - одна из базовых мер по предупреждению распространения инфекции, однако он эффективен только в том случае, если сами граждане и организации относятся к нему со всей ответственностью, добавили в правительстве.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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