Заразившийся коронавирусом глава Тувы просит перевести его на амбулаторное лечение

В понедельник Кара-оол сообщил , что у него выявлен коронавирус. Глава республики был доставлен на лечение в инфекционную больницу в Кызыле.

"Легкоинфицированных, то есть тех, кто проходит более легкое течение болезни, как я, считаю, что вполне можно было бы отпускать под их ответственность на жесткую изоляцию. С выполнением всех требованием, пития лекарств, но амбулаторно. Я буду проситься сегодня в очередной раз у врачей, чтобы меня отпустили <...>. Надеюсь, что врачи меня поймут правильно", - сообщил он в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в республике, скорее всего, не пройден пик по коронавирусной инфекции, в стационарах сейчас почти 700 человек с коронавирусом, это колоссальная нагрузка на медицинский персонал.

"Чувствую себя относительно хорошо. Намного легче стало дышаться, голова уже не так болит. Лекарства принимаю", - сообщил глава Тувы, отметив, что находится на связи с членами правительства.

По данным на 27 мая, в республике выявлены 876 случаев коронавирусной инфекции. Выписано в связи с выздоровлением 111 пациентов. В активной форме заболевания находится 761 человек. Зарегистрировано два случая смерти от COVID-19. Также зарегистрированы еще два случая смерти у пациентов с COVID-19, патологоанатомические заключения находятся на экспертизе.