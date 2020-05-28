В Иркутской области ускорят темпы восстановительных работ в зоне паводка

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Графики восстановления инфраструктуры в пострадавших от паводков летом 2019 года районах Иркутской области корректируются, работы будут ускорены, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Президент России Владимир Путин, проводя 26 мая совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, выразил сомнение по поводу темпа восстановительных работ в Иркутской области. Он отметил, что "там далеко еще не все сделано", поэтому данный вопрос в ближайшее время будет вновь рассматриваться, чтобы при необходимости предпринять дополнительные меры.

"Темпы восстановления территорий, пострадавших от наводнения, будут ускорены. [Врио губернатора Иркутской области] Игорь Кобзев отметил, что небольшое отставание от плана-графика восстановительных мероприятий, сформировавшееся ранее по ряду объектов, уже корректируется, и пригласил [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина лично оценить ход работ", - сказано в сообщении пресс-службы.

"Проблемы с замедлением темпа, о которых говорил президент, есть. Закрывать глаза на это нельзя. Контроль ежедневный. С теми, кто срывает сроки и графики, будем разбираться жестко. <…> Все мероприятия, указанные в программе, мы завершим в установленные сроки", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

В 2020 году Иркутской области из федерального бюджета выделяется 7 млрд рублей на восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших от наводнения. 4,8 млрд рублей уже перечислены региону, 28 мая поступит еще 1,8 млрд. Также ожидается выделение из федерального бюджета 420 млн рублей на расселение жителей верхних этажей трех пятиэтажных домов в городе Тулуне. Владельцы пострадавших квартир с нижних этажей уже переехали в новое жилье.

В пострадавших от паводков районах уже приведено в порядок почти 80% региональных дорог, более 35% дорог местного значения, 19 мостов, идет берегоукрепление, строительство и ремонт социальных объектов и жилых домов, в июне начнется строительство дамб в Тулуне и Нижнеудинске. В 2020 году для пострадавших от наводнения граждан построят 251 индивидуальный дом и 592 квартиры в многоэтажных домах. Ведется проектирование еще 64 индивидуальных домов, 24 двухквартирных дуплексов, а также десяти многоэтажек.

О паводках

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.