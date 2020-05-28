Ко второй части реконструкции аэропорта Толмачево планируется приступить в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Вторая часть реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево стоимостью около 5 млрд рублей будет начата в 2021 году. В настоящее время ведется корректировка проектной документации, ее планируется завершить в текущем году, сообщил журналистам в четверг гендиректор новосибирского аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

В апреле компания "Новосибирскавтодор", которая выиграла в декабре 2019 года конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса новосибирского аэропорта Толмачево, приступила к реконструкции объекта. Компания выиграла конкурс начальной стоимостью 3,6 млрд рублей, она выполняет работы на двух из четырех этапах реконструкции. Конкурс еще на два этапа пока не объявлен. Полностью реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево планируется завершить в 2023 году. "Новосибирскавтодор" закончит два своих этапа в декабре 2021 года.

"Выполняется сейчас меньше половины работ не по объему, а по финансированию, сейчас происходит корректировка проектной документации. Во второй этап выделены именно те работы, которые нуждаются в корректировке, я надеюсь, что корректировка будет завершена в этом году, и вторая часть проекта начнется, когда еще не закончится первая. Будут параллельно вестись оба этапа, то есть 2021-2022-2023 годы", - сказал Янкилевич.

Он добавил, что общая стоимость реконструкции аэропортового комплекса Толмачево составит 8,9 млрд рублей.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше года ранее.