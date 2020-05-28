Создание лаборатории для работы со штаммами COVID-19 в Новосибирске требует 300 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Создание лаборатории для работы со штаммами коронавируса в федеральном исследовательском центре "Исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины" (ФИЦ ФТМ) СО РАН потребует 300 млн рублей, сообщил в четверг журналистам руководитель рабочей группы по противодействию коронавирусу при СО РАН, врио директора ФИЦ ФТМ Михаил Воевода.

ФТМ по просьбе Минпромторга приступил к созданию классической вакцины от коронавируса, сообщал 21 мая Воевода.