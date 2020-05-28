{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Создание лаборатории для работы со штаммами COVID-19 в Новосибирске требует 300 млн рублей

Врио директора "Исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины" Михаил Воевода сообщил, что рассматривается вопрос о выделении средств со стороны Минпромторга РФ

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Создание лаборатории для работы со штаммами коронавируса в федеральном исследовательском центре "Исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины" (ФИЦ ФТМ) СО РАН потребует 300 млн рублей, сообщил в четверг журналистам руководитель рабочей группы по противодействию коронавирусу при СО РАН, врио директора ФИЦ ФТМ Михаил Воевода.

ФТМ по просьбе Минпромторга приступил к созданию классической вакцины от коронавируса, сообщал 21 мая Воевода.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Эффективное развитие этого направления требует определенных капитальных вложений. Речь идет о том, что нужно построить лабораторию, позволяющую работать с вирусами соответствующих классов опасности. И таких центров, где можно с ними работать, сейчас в стране два. Порядок суммы здесь составляет примерно 300 млн рублей", - сказал Воевода.

По его словам, рассматривается вопрос о выделении средств со стороны Минпромторга РФ. Он добавил, что центр уже получил изоляты коронавируса SARS-CoV-2.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
"Сибмост Групп" подала апелляционную жалобу на банкротство "Сибмоста" в Новосибирске
Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом одну из крупнейших строительных компаний за Уралом 15 мая
Читать полностью