Военные проведут санитарную обработку улиц Абакана

ТАСС, 28 мая. Военнослужащие Минобороны РФ проведут санитарную обработку улиц Абакана в Хакасии 29 мая. Об этом в четверг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Валентин Коновалов.

Режим самоизоляции в Хакасии был введен с 1 апреля и продлевался несколько раз. 25 мая власти региона сообщили о продлении режима до 14 июня. Тем же постановлением глава республики разрешил с 26 мая занятия спортом (не более двух человек) и индивидуальные прогулки. Ранее были разрешены прогулки с детьми не дальше, чем в 300 метрах от дома.

"29 мая с 5 утра (1:00 мск) на улицах и площадях Абакана, если позволит погода, будет работать военная техника. Войска радиационной, химической и бактериологической защиты планируют обработать большие остановочные пункты, площади перед крупными торговыми центрами, парковки, подъезды и подходы к больничным объектам, а также территории для городского отдыха", - написал глава региона.

Он призвал жителей города не парковать автомобили в указанных местах и не совершать пробежки в это время.

По данным регионального оперативного штаба, в республике 878 человек заразились коронавирусом, из них 477 вылечились, десять умерли.