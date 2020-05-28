Эксперты считают, что на Байкале из-за пандемии может произойти всплеск "дикого" туризма

"Мы ожидаем, что в этом году на Байкале будет всплеск разного рода туризма, в том числе дикого, потому что самый дешевый вид отдыха - поехать с палатками. Но это наносит огромный ущерб экосистеме Байкала, так как такой туризм бесконтрольный. Конечно, необходимо будет соблюдать меры безопасности в плане экологии. Нужно, чтобы работал национальный парк в полном объеме, чтобы контролировали въезжающих туристов, проверяли, с разрешениями они едут на территорию или нет", - сказала Рягузова.

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура ожидает всплеска так называемого дикого туризма на Байкале летом 2020 года, что будет связано с введенными из-за пандемии ограничениями на работу турбаз и падением доходов населения. Рост потока палаточных туристов негативно отразится на экосистеме озера, сообщила в четверг ТАСС старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

По мнению члена правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова, поток "диких" туристов на Байкал может начаться уже в июне, так как пока нет ясности, когда откроются базы отдыха. По его мнению, популярны будут краткосрочные походы. "Вполне вероятный сценарий, что, если не откроются турбазы, очень много людей поедут с палатками, что может привести к всплеску дикого туризма, это абсолютно реально. Для экологии это хуже, чем если бы люди останавливались на турбазах, потому что диких туристов практически никто не контролирует. Нацпарк выдает разрешения [на посещение территории], а дальше [последить за ними] сложно, мусор за ними проблематично убирать", - сказал Копылов.

Глава поселка Хужир на острове Ольхон - одном из популярных мест отдыха на Байкале - Вера Маланова в беседе с ТАСС отметила, что палаточный туризм оказывает на озеро и побережье антропогенную нагрузку больше, чем местные жители и даже турбазы. "Мы просили [нацпарк], чтобы были определены места, где [на Ольхоне] могут быть палатки, чтобы они располагались не просто так, хаотично. Сейчас такие туристы под каждым кустом отдыхают, где хотят, ходят в туалет, стирают. Иногда по песку пройти неприятно - такой сильный запах", - сказала Маланова.

Работа нацпарка

Генеральный директор транспортно-туристической компании "Вездеход" Константин Мамаджанов отметил, что при растущем потоке "диких" туристов большая нагрузка ляжет на Прибайкальский национальный парк, работники которого выдают разрешения на его посещение, проводят рейды по выявлению туристов, посещающих нацпарк без разрешений, занимаются организацией мест для палаточного отдыха, отвечают за установку туалетов и другой необходимой инфраструктуры. По мнению Мамаджанова, руководство нацпарка должно будет проявить "управленческую волю" и не выпустить ситуацию из-под контроля, если произойдет всплеск палаточного туризма.

Директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", управляющего Прибайкальским национальным парком, Умар Рамазанов в свою очередь сообщил ТАСС, что учреждение ждет туристов с палатками, но бума "дикого" туризма не прогнозирует. При этом нацпарк готовится к организации дополнительных мест для остановки таких туристов на действующих маршрутах. В частности, речь идет о пади Семениха в районе поселка Большое Голоустное на побережье Байкала. Научные сотрудники в ближайшее время должны будут подготовить заключение, можно ли там ставить палатки, и дать свои рекомендации, после чего будет приниматься решение об организации мест для туристических остановок в этой местности.

"Такие места есть на большинстве наших маршрутов, они обеспечены минимальной инфраструктурой - костровища, туалеты. На лето большое количество биотуалетов выставляем по популярным местам", - сказал Рамазанов.

Турбазы в Иркутской области из-за пандемии закрыты с 31 марта до 1 июня, однако еще нет решения об их открытии в июне. Власти региона планируют разрешить работу баз отдыха на третьем этапе выхода из режима ограничений, но пока затрудняются назвать конкретные даты, когда этот этап может начаться.

Власти региона ожидают, что туристический поток в 2020 году в связи с пандемией коронавируса будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета. Речь идет о туристах, которые останавливаются в коллективных средствах размещения.