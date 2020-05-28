"Сибмост Групп" подала апелляционную жалобу на банкротство "Сибмоста" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Московская компания "Сибмост Групп" подала в Арбитражный суд Новосибирской области апелляционную жалобу на решение суда о признании банкротом "Сибмоста", одной из крупнейших строительных компаний за Уралом. Об этом говорится в материалах суда.

"ООО "Сибмост Групп" [подало] апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в материалах дела.

15 мая Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом "Сибмост". В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

В мае 2019 Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании. Компания "Сибмост" занималась строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Она пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию "Объединенному мостостроительному предприятию", принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

В феврале на собрании кредиторов "Сибмоста" было принято решение о заключении мирового соглашения, о чем сообщил на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве арбитражный управляющий Сергей Кряжев. Однако Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения "Сибмостом" и кредиторами, предусматривающее прощение 75% долгов, общая сумма которых составляет около 8 млрд рублей.

О компании

В настоящее время "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири - строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, занимается реконструкцией участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой.