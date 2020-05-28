Более 180 семей военнослужащих получили жилье в новых многоквартирных домах в Хакасии

АБАКАН, 28 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа в Хакасии получили в четверг ключи от квартир в четырех новых многоквартирных домах, построенных в Абакане, говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Я рад, что более 180 семей военнослужащих сегодня исполнят свою давнюю мечту - получат комфортные и уютные квартиры. Заселением этих четырех домов мы обеспечиваем сразу 60% семей, нуждающихся в служебном жилье в Республике Хакасия. Для нас очень важно, чтобы у офицеров был устроенный быт, это залог высокого морально-психологического состояния личного состава, что является одним из главных показателей успешного выполнения любых поставленных задач", - сказал, выступая на церемонии, командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

Для военных подготовлены в общей сложности 186 квартир, в которых от одной до пяти жилых комнат. Все квартиры имеют улучшенную планировку, их кухни оборудованы мебелью. Жилые дома возведены из современных панельных блоков.

"В этом году планируем обеспечить служебным жильем [в округе] более 6 тыс. военнослужащих. Только за первый квартал мы уже вручили ключи двум тысячам семей", - добавил командующий.

В пресс-службе отметили, что новые дома построены в пешей близости от войсковых частей в Абакане.