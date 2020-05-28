Инвестиции в культуру на Алтае в 2019 году выросли на треть

БАРНАУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Отрасль культуры в Алтайском крае в 2019 году получила на развитие 1,8 млрд рублей в 2019 году, что на треть больше, чем в 2018 году. Об этом во время отчета о результатах деятельности правительства региона за 2019 на сессии краевого заксобрания сообщил губернатор Виктор Томенко.

"В 2019 году объем финансовых средств госпрограммы "Культура Алтайского края" вырос по сравнению с 2018 годом на треть - с 1, млрд до 1,8 млрд. Наиболее существенными темпами выросли инвестиции в объекты культуры, и их объем позволил нам проводить в рамках краевой инвестпрограммы работы по строительству, ремонту и проектированию 32 объектов культуры. А если к ним добавить количество объектов, отремонтированных на федеральные субсидии проекта "Культура малой родины" и краевые средства программы "Местные инициативы", то общее количество объектов культуры, на которых выполнялись работы в 2019 году, составляет 86 объектов", - сказал Томенко.

По его словам, количество объектов культуры, на которых велись работы в 2019 году, не имеет аналогов на протяжении последних десяти и более лет. При этом большая часть - сельские Дома культуры. В Год театров в РФ был завершен ремонт Рубцовского драматического театра, был сдан и заселен жилой дом для работников культуры в Барнауле. В крае впервые провели всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье", в этом году продолжается строительство театра кукол "Сказка".

Программа "Культура Алтайского края" разработана для сохранения и развития культурного потенциала региона и его жителей. Она ориентирована на различную поддержку учреждений культуры, в частности - библиотек, музеев, театров, поддержку творческой деятельности коллективов края. За счет средств, направляемых в рамках программы, поддерживаются и усиливаются материальные фонды, закупается необходимое оборудование, ведется разработка новых проектов в сфере культуры.