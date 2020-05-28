В Туве возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве домов для сирот

ТАСС, 28 мая. Уголовное дело возбуждено в Туве после проверки факта хищения при строительстве домов для детей-сирот в селе Самагалтай. Строительная компания представила фиктивные документы и получила более 4 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По результатам доследственной проверки по факту хищения при строительстве домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Самагалтай Тес-Хемского района республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в августе 2019 года по итогам аукциона между государственным казенным учреждением "Госстройзаказ" и ООО "Энестрой" был заключен контракт на строительство двух домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Самагалтае. Стоимость контракта превысила 4 млн рублей, до 30 ноября 2019 дома должны были быть построены. По данным СК, подрядчиком были представлены фиктивные акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, при этом строительные работы по госконтракту не были выполнены, их объем не соответствовал указанным справкам. На основании этих документов подрядчику перечислили более 4 млн рублей из бюджета.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, изымается документация, по которой будут назначены экспертизы.