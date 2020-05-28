Число выздоровевших после коронавируса на Олимпиадинском ГОК увеличилось до 190

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Число вылечившихся после коронавируса работников Олимпиадинского горнообогатительного комбината (ГОК) в Красноярском крае выросло с 84 до 190 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании "Полюс", которой принадлежит предприятие.

Коронавирус на Олимпиадинском ГОК был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 человека, из них двое умерли, а 84 человека выздоровели. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.