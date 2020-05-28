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Пандемия коронавируса нового типа

Число выздоровевших после коронавируса на Олимпиадинском ГОК увеличилось до 190

Ранее сообщалось о 84 вылечившихся работников предприятия

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Число вылечившихся после коронавируса работников Олимпиадинского горнообогатительного комбината (ГОК) в Красноярском крае выросло с 84 до 190 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании "Полюс", которой принадлежит предприятие.

Коронавирус на Олимпиадинском ГОК был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 человека, из них двое умерли, а 84 человека выздоровели. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.

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"190 сотрудников "Полюс" и компаний-подрядчиков, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели и выписаны из стационаров Олимпиадинского ГОК и больниц Красноярского края", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в это число входит и 84 человека, вылечившихся ранее.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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