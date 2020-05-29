Режим самоизоляции в Туве продлили до 30 июня

Режим самоизоляции введен в Туве с 30 марта. По данным на 28 мая, в регионе зарегистрированы 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 127 человек. Среди заболевших глава республики Шолбан Кара-оол. Зарегистрированы два случая смерти пациентов с коронавирусом.

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен в Туве до 30 июня, сообщили в пятницу ТАСС в правительстве республики.

"Да [режим самоизоляции продлен до 30 июня]. Решение принято сегодня на оперативном штабе", - подтвердили в региональном правительстве.

По данным Минздрава Тувы, в регионе развернуты почти 1,1 тыс. коек для борьбы с COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.