{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Туве продлили до 30 июня

По данным на 28 мая, в регионе зарегистрированы 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших глава республики Шолбан Кара-оол

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен в Туве до 30 июня, сообщили в пятницу ТАСС в правительстве республики.

Режим самоизоляции введен в Туве с 30 марта. По данным на 28 мая, в регионе зарегистрированы 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 127 человек. Среди заболевших глава республики Шолбан Кара-оол. Зарегистрированы два случая смерти пациентов с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Да [режим самоизоляции продлен до 30 июня]. Решение принято сегодня на оперативном штабе", - подтвердили в региональном правительстве.

По данным Минздрава Тувы, в регионе развернуты почти 1,1 тыс. коек для борьбы с COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТываПандемия коронавируса нового типа
Инвестиции в основной капитал в Республике Алтай за год выросли на 34%
В 2019 году увеличился объем частных капиталовложений в строительство солнечных электростанций, инфраструктуру природно-оздоровительных и горнолыжных комплексов
Читать полностью