В Новосибирске оштрафуют кафе, работавшие во время уличной вечеринки

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Заведения общепита в ресторанном дворике в центре Новосибирска, где в прошлые выходные прошла уличная вечеринка с массовым скоплением людей, будут оштрафованы за несоблюдение требований Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу. Согласно КоАП РФ, предпринимателям грозят штрафы до полумиллиона рублей и приостановка деятельности.

В минувшие выходные в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал сотрудников полиции жестче и оперативнее реагировать на проведение незаконных уличных вечеринок в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В мэрии Новосибирска горожан попросили сообщать о подготовке событий, где планируется массовое присутствие людей.

"Массовые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил были выявлены на предприятиях уличного общепита, расположенных в ресторанном дворике за гостиницей "Центральная" в г. Новосибирске - нарушители могут получить крупные административные штрафы и приостановить деятельность", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, во дворе гостиницы "Центральная" работает ряд кафе и закусочных, продающих еду и напитки на вынос, вопреки требованиям законодательства. Региональным управлением Роспотребнадзора были заведены административные производства по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" КоАП РФ в отношении пяти кафе. Санкции по статье предусматривают временное приостановление деятельности заведений, а также штраф для юридического лица, сумма которого может достигать полумиллиона рублей.

Ранее в мэрии Новосибирска ТАСС сообщили, что арендатор участка гостиницы в центре Новосибирска, где в выходные прошла молодежная вечеринка с массовым скоплением людей, использовал прилегающую территорию не по назначению, на ней должны были проводиться работы по реконструкции. Городские власти потребовали от арендатора разобрать специально оборудованные зоны для распития спиртных напитков, ставшие местом притяжения горожан.

Ограничительные меры и ситуация с коронавирусом

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области установлен до 30 июня. После майских праздников губернатор региона Андрей Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления режима, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. С середины мая в Новосибирской области возобновили поездки пригородные автобусы.

По данным оперативного штаба на утро 29 мая, в регионе лабораторно подтверждены 2 493 случая инфицирования коронавирусом. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.