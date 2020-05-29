МЧС предупреждает об угрозе подтопления населенных пунктов в Иркутской области

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Иркутской области предупредило о возможном повышении уровня воды выше критических отметок в реке Киренге и угрозе подтопления населенных пунктов.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 и 30 мая в реке Киренге ожидается повышение уровня воды в районе села Казачинское до отметок 240-270 см при критической отметке 250 см. В районе деревни Шорохово Киренского района прогнозируется повышение уровня до отметок 540-570 см при критической отметке 560 см. Возможен выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности", - сообщает в пятницу пресс-служба главка.

Заместитель руководителя Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова в пятницу сообщила журналистам, что повышение уровня воды связано с тем, что на Киренге продолжается снеготаяние. Прогноз доведен до руководства муниципалитетов. Проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп и сил постоянной готовности.

Киренга является правым притоком реки Лены. Протекает по территории Качугского, Казачинско-Ленского и Киренского районов Иркутской области.

В 2019 году Иркутская область пострадала от сильных паводков. Летом из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.