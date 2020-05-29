В Норильске автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ

ТАСС, 29 мая. Легковой автомобиль врезался в резервуар для хранения топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, на станции начался пожар. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"На территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар № 5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива. Площадь пожара 300 кв. м", - сообщил представитель ведомства.