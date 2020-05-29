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В Норильске автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ

По данным МЧС, возник пожар площадью 300 кв. м

ТАСС, 29 мая. Легковой автомобиль врезался в резервуар для хранения топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, на станции начался пожар. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"На территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар № 5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива. Площадь пожара 300 кв. м", - сообщил представитель ведомства.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. Пожар не повлиял на работу станции, поскольку она работает на газе. В тушении пожара задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло в районе "Надеждинского металлургического завода". По данным источника, площадь пожара составляет 600 кв. метров. На место прибыли пожарные расчеты.

В новость были внесены изменения (10:57 мск) - добавлены подробности.

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