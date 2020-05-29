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Источник: мэра Славгорода в Алтайском крае задержали по подозрению во взяточничестве

Сергей Горбунов возглавляет город с 31 июля 2018 года

БАРНАУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Глава города Славгорода в Алтайском крае Сергей Горбунов задержан правоохранительными органами, по предварительным данным, за взятку. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Да, он [Горбунов] задержан, предварительно, за взятку", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте администрации Славгорода, Горбунову 48 лет, в 2000 году он прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России. Был начальником МВД в муниципальных отделах региона. С 31 июля 2018 года назначен на должность главы администрации города Славгорода.

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