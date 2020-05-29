На Алтае выделят 510 млн рублей на здание школе, которая 30 лет арендует другие помещения

ТАСС, 29 мая. Республика Алтай получит около 510 млн рублей в 2021-2022 гг. на строительство здания для школы № 7 в Горно-Алтайске, которая 30 лет с момента основания размещается в арендуемом здании и до сих пор не имеет собственного, сообщил в пятницу на сессии госсобрания глава республики Олег Хорохордин во время отчета о результатах деятельности правительства региона за 2019 год.

О проблемах школы рассказала на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года журналистка из Горно-Алтайска. Она отметила, что в единственном городе республики есть школа, где детей учат алтайскому языку по профильной программе. Школа была основана 30 лет назад и находится в арендованном здании. Она попросила президента помочь со строительством собственного здания для учреждения. Путин пообещал помочь в решении вопроса.

"Нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по строительству школы № 7 в Горно-Алтайске. В декабре 2019 года между Министерством просвещения РФ и правительством республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство учреждения. На 2021-2022 годы в федеральном бюджете уже предусмотрено практически 510 млн рублей. До конца 2020 года завершим работы по корректировке проектно-сметной документации, подготовке разрешительной документации на строительство", - сказал Хорохордин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, по проекту стоимость школы - 890 млн рублей. Проект, вероятно, будет корректироваться. Недостающие средства власти региона планируют найти в региональном бюджете, а также обращаться за дополнительной поддержкой к федеральным властям.

Участок для строительства определен, срок начала строительства установлен не раньше 2021 года. В арендуемом здании школы обучаются около 800 человек. Решение о строительстве нового здания было принято в августе 2019 года.