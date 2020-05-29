Власти Приангарья отозвали иск к ФАС, заявившей о сговоре вокруг аэропорта Иркутска

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайства врио губернатора и правительства Иркутской области об отзыве иска, который предыдущий глава региона Сергей Левченко и его команда подавали к Федеральной антимонопольной службе, уличившей их в сговоре вокруг выбора инвестора для иркутского аэропорта. Об этом в пятницу сообщается на сайте ФАС.

В июле 2019 года ФАС России признала коммуниста Сергея Левченко, который тогда был губернатором Иркутской области, а также правительство региона, аэропорт Иркутска и ряд частных компаний нарушившими антимонопольное законодательство. Их признали виновными в сговоре в связи с тем, что инвестор для развития аэропорта был выбран без конкурса. Несогласные с ФАС Левченко и правительство обратились в суд с иском к антимонопольной службе, однако в марте 2020 года новый глава региона Игорь Кобзев заявил, что закроет спор путем мирового соглашения.

"Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайства и.о. губернатора и правительства Иркутской области об отказе от заявления о признании незаконным решения ФАС России", - говорится в сообщении на сайте ФАС.

Отмечается, что врио губернатора не просто отозвал иск, но и поручил провести торги по строительству терминала в аэропорту Иркутска в соответствии с нормами антимонопольного законодательства. Всем компаниям, участвовавшим в сговоре с органами власти Иркутской области, назначены административные штрафы. В отношении экс-губернатора, должностных лиц органов власти региона и компаний возбуждены дела об административных правонарушениях.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Ряд компаний проявлял интерес к проектам и призывал провести конкурс, однако власти Иркутской области в 2018 году, когда регион возглавлял Левченко, объявили, что новый терминал в действующем аэропорту построят холдинг "Новапорт" и компания "Рампорт аэро".

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.