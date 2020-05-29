В Сибири выпускные в детсадах переносят и проводят онлайн

В этой связи заменить выпускной решили индивидуальными поздравлениями. "Родители приняли решение, что будут по одному приходить с ребенком, по графику. Детки получают свои подарки, дипломы. На каждой такой встрече присутствует воспитатель и старший воспитатель или воспитатель и заведующая", - рассказала ТАСС старший воспитатель детского сада "Антошка" в Коченевском районе Новосибирской области Наталья Мартынец.

В регионах Сибири в связи с рекомендациями Роспотребнадзора проводить выпускные в традиционном формате - в музыкальных залах и с приглашением гостей - запрещено. Как сообщил ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, для всех детских садов региона действует рекомендация по отмене выпускных из подготовительных групп. По словам министра, до конца июня подобное мероприятие возможно только в дистанционном формате.

ТАСС, 29 мая. Выпускные в детских садах в регионах Сибири проходят в непривычном формате - из-за продления режима самоизоляции в регионах и запрета на проведение массовых мероприятий воспитатели поздравляют своих подопечных в видеороликах или индивидуально. Многие детсады и родительские комитеты решили сохранить детям праздник, отложив торжество на август, а в некоторых учреждениях все же провели утренник, но без родителей, предложив им наблюдать за происходящим на платформе Zoom.

Детский сад "Звездочка" в селе Криводановка под Новосибирском решил использовать для поздравлений концепцию видеообращений. "Мы на сайте детского сада размещаем видеообращение, у нас видеоролик записан, где воспитатель, заведующий, специалисты поздравляют детей, и там детские фотографии, музыка", - рассказала ТАСС старший воспитатель детского сада Ольга Драчева.

Такой же выпускной провел и детский сад № 180 в Иркутске - воспитатели, дети и родители записали ролики с поздравлениями и музыкальными номерами. В то же время родители выпускников решили не отказываться от некоторых традиций и высадили деревья на особой "аллее выпускника".

Другим решением становится онлайн-выпускной. Как сообщила ТАСС директор детского сада при Томском государственном университете (ТГУ) Лариса Руденок, в таком формате праздник в учреждении запланирован на конец июня. "Сейчас мы разрабатываем формат, в каком ключе это будет. Чтобы дети не только перед экраном находились, а еще могли с педагогом потанцевать, подвигаться и повеселиться. Будем привлекать их внимание при помощи игровых приемов: при помощи музыки, танцев, конструкторов и игр. И все это проходит совместно с родителями, родители заинтересованы. Мы с ними общаемся, они что-то предлагают", - рассказала собеседница агентства.

В Кемеровской области в некоторых детсадах выпускные уже прошли очно, но к празднику не допустили родителей - им предоставили возможность наблюдать за происходящим на платформе виедеозвонков Zoom. В Министерстве образования и науки Кузбасса ТАСС пояснили, что руководители дошкольных учреждений, которые продолжают работу, на свое усмотрение могут принять решение и провести праздники для выпускников в группах с воспитателями и без гостей, но родителям присутствовать на мероприятиях запрещено.

Как рассказала ТАСС жительница Кемеровской области Анна Филипенко, дети остались довольны таким выпускным. "Нам не разрешили присутствовать, дети были одни, без родителей, им подарили подарки. Дети были нарядными, атмосферу праздника удалось создать. Праздник состоялся, они были рады", - рассказала Филипенко.

Перенос на август

Наконец, многие детские сады решили провести выпускные позже, в августе, когда обстановка стабилизируется. Заведующая детским садом № 155 в Кемерове Ольга Григорьева отметила важность этого мероприятия для воспитанников.

"Детям нужна так называемая точка на этом жизненном этапе, которой служит выпускной в детском саду, это как итог пяти лет, которые они провели в детском саду, как расставание с друзьями. Им очень важен этот праздник, поэтому для нас важно провести его для них, пусть и в новом формате без родителей и в более позднее время", - рассказала Григорьева ТАСС.

Мама двойняшек, воспитывающихся в новосибирском детсаду № 495 "Гномик", Анна Игнатова в беседе с ТАСС отметила, что родители детей к тому же не успели в неопределенности последних месяцев подготовиться. "Мы еще не подготовились максимально к выпускному, хотя подарки и медали куплены. Пока никакой определенности с этим нет. Родители тоже в подвешенном состоянии, мы также думали о том, что если официально откажут нас "выпускать", то проведем мероприятие своими силами", - сказала Игнатова, добавив, что в этом саду родители предпочитают сдвинуть праздник на конец лета, нежели перевести его в онлайн.