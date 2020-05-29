Омская область с 4 июня выходит на первый этап смягчения мер самоизоляции

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение о выходе региона с 4 июня на первый этап смягчения ограничений. Как сообщил в пятницу губернатор Александр Бурков, в регионе откроются торговые центры, библиотеки, садовые автобусные маршруты, будут разрешены прогулки и занятие спортом на улице.

"На сегодняшнем заседании штаба было принято решение начать ослабление режима самоизоляция с 4 июня. Мы открываем торговые центры, но в них будут закрыты точки общепита и детские комнаты, мы открываем садовые маршруты, библиотеки, автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице, прогулки", - сказал Бурков, подчеркнув, что для лиц старше 65 лет сохраняются все ранее установленные ограничения.

По его словам, наряду со смягчением мер будет ужесточена ответственность юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. "Сейчас мы выходим на плато, но если у нас будет пик [заболеваемости], то мы вынуждены будем пойти на дополнительные ограничения", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что через неделю оперативный штаб рассмотрит возможность открытия детских садов и летних веранд в кафе и ресторанах. "Все зависит от того, как будет соблюдаться масочный режим [в закрытых общественных помещениях]. От этого зависит открытие всего бизнеса", - сказал губернатор.

Многие жители региона, отметил Бурков, недооценивают критичность ситуации. "Но вирус есть, у нас 1 269 заболевших, из которых 36 тяжелобольных, 14 человек находятся в реанимации, 20 человек умерли", - рассказал он. По данным регионального штаба, 357 человек выздоровели в Омской области выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.