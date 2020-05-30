В Красноярском крае благоустроят сквер имени народной артистки СССР Ладыниной

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Сквер имени Марины Ладыниной, народной артистки СССР, благоустроят в городе Назарово Красноярского края до конца 2021 года. Проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства.

Марина Ладынина (1908-2003) - известная советская и российская актриса, лауреат пяти Сталинских премий. Снималась в таких известных фильмах как "Трактористы", "Свинарка и пастух", "В 6 часов вечера после войны", "Кубанские казаки". Ее детство и юность прошли в Назарове.

"Проект будет реализован до конца 2021 года. Средства уже поступили", - рассказал собеседник агентства. Общая стоимость проекта более 77,5 млн рублей, из них 76,3 млн рублей - это средства федерального бюджета, 800 тыс. - средства муниципалитета, 400 тыс. - деньги из внебюджетных источников.

В сквере, находящемся в густонаселенной части города, в котором находится единственный кинотеатр, отсутствует уличное освещение, нет достаточного количества тропинок, детские комплексы устарели. При благоустройстве сквера там планируется создать театральную зону с танцплощадкой и амфитеатром, фестивальную зону с кофейней и сезонным велопрокатом, молодежную арт-зону с чилаут-зоной и арт-объектами. Также в сквере проложат экологические тропы и обновят детские комплексы. Авторы проекта рассчитывают, что после благоустройства сквера, его посещаемость вырастет на 30-50% до 349 тыс. человек в год.

Назарово - город на западе Красноярского края, в нем проживает около 50 тыс. человек. Город находится в 196 км от Красноярска. С 2011 года в Назарово ежегодно проходит кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за три года эксперты отобрали 240 проектов из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений входит в перечень мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда". Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что призовой фонд конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений решено увеличить вдвое - до 10 млрд рублей.