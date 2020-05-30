В Новокузнецке разрешили работать летним кафе

ТАСС, 30 мая. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, в соответствии с которым в городе Новокузнецке разрешается работа летних кафе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы Кузбасса.

"Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии отдельных ограничений в Новокузнецке. Возобновляется оказание услуг организациями общепита на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах). Использовать кальяны, проводить массовые мероприятия запрещается", - сказано в сообщении.

Предприятия общепита при этом должны соблюдать противоэпидемические требования: расставить столы на расстоянии не менее 1,5 м или установить перегородки между столами, персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты, на входе посетителей нужно обеспечить антисептиками, необходимо использовать одноразовое меню, обрабатывать посуду только в посудомоечных машинах при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут либо применять одноразовую посуду, влажная уборка должна проводиться каждые 2-3 часа.

Как сообщал ТАСС, власти Кузбасса с 18 мая разрешили возобновить работу предприятиям общественного питания, которые с конца марта работали только на вынос из-за ограничений в связи с коронавирусом, при условии, что принимать посетителей они будут на открытых верандах. Тогда могли возобновить работу кафе и рестораны в Кемерове, Прокопьевске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком. В Новокузнецке предприятия общественного питания оставались закрытыми.

По данным на субботу, в Кузбассе за время пандемии подтверждено 522 случая заражения новым коронавирусом, из них в Новокузнецке - 188.