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Обновлено 

Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Красноярском крае

У водителя автомобиля не было прав на вождение

ТАСС, 31 мая. Легковой автомобиль в воскресенье перевернулся и врезался в здание магазина в Красноярском крае, в результате три человека погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Дорожные полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором три человека погибли и пятеро пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, рано утром в поселке Памяти 13 Борцов автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 30-летнего водителя съехал с дороги, опрокинулся и врезался в стоящий на обочине магазин. В машине находились восемь человек.

Погибли две женщины и мужчина, пятеро пострадавших госпитализированы. В пресс-службе Министерства здравоохранения Красноярского края ТАСС уточнили, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, двоих - средней степени тяжести. Двое после получения медицинской помощи от госпитализации отказались.

Водитель проходит медицинское освидетельствование. Установлено, что у него не было прав на управление транспортными средствами. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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