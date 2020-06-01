В Приангарье число зараженных коронавирусом вахтовиков за выходные выросло на 258

ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Резкий рост числа вахтовых рабочих, заразившихся новым коронавирусом, произошел в выходные в Иркутской области. За два дня выявлено 258 вахтовиков с инфекцией, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.

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В пятницу в Иркутской области было зарегистрировано 706 случаев заражения среди вахтовиков.

"2 тыс. 189 подтвержденных [с начала пандемии] случаев заболевания, в том числе 964 вахтовика", - сказано в сообщении оперштаба.

В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС уточнили, что наибольший прирост дал город Усть-Кут, где число зараженных превысило 400 человек. Большая часть зараженных - это вахтовики Иркутской нефтяной компании (ИНК).

В пресс-службе ИНК ТАСС сообщили, что выявление зараженных вахтовиков идет преимущественно в обсерваторах. Предприятие продолжает работать в штатном режиме, приостановлена перевахтовка, увеличен срок вахты, ее продолжительность составляет уже больше 70 дней. На производстве усилили медицинский контроль.

Очаги заражения вахтовиков коронавирусом также выявили в Бодайбинском районе на золотодобывающих предприятиях.

Ситуация с коронавирусом

В Иркутской области за время пандемии выздоровели 363 человека, заразившихся новым коронавирусом, 11 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.