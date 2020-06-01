Лучшие рисунки со всероссийского конкурса к 75-летию Победы покажут на выставке в Иркутске

ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Байкал интеграция" (Иркутск) выбрал 100 лучших работ по итогам всероссийского конкурса рисунка "По дорогам памяти", посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Всего на конкурс поступило более 500 работ из разных регионов страны, лучшие рисунки представят на выставке, сообщил в понедельник ТАСС управляющий фонда Александр Сухачевский.

"На конкурс поступило более 500 работ. Из 100 [лучших] конкурсных работ будет организована выставка в Доме офицеров в Иркутске. Сейчас наш партнер - мастерская керамики и фарфора - готовит 100 сувениров, это будет ручная работа, и в июне отправим подарки участникам", - сказал Сухачевский.

Главный приз - смартфон - получит 14-летняя участница из Иркутской области, которая стала победителем конкурса с рисунком "Дети военной поры".

Работы на всероссийский конкурс рисунка "По дорогам памяти" принимались с января по апрель 2020 года.

Благотворительный фонд "Байкал интеграция" был создан в 2007 году. Его целями являются поддержка и защита ветеранов и инвалидов войн, военной и государственной службы, детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, содействие сфере военно-патриотического воспитания и образования, культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни.