В Новокузнецке 26 постояльцев пансионата для пожилых людей заразились коронавирусом

КЕМЕРОВО, 1 июня. /ТАСС/. Массовое заражение коронавирусом произошло в пансионате для пожилых людей в Новокузнецке, за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 26 пациентов. Все они доставлены на лечение в медучреждения в состоянии разной степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

"26 случаев из одного пансионата для пожилых людей, все [зараженные] - проживающие там пожилые, возраст "высокий" у всех. Состояние разное, есть бессимптомные [пациенты], есть с пневмонией. Они госпитализированы в разные больницы в зависимости от формы [течения заболевания]", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, пансионат закрыт, все контактные лица установлены и находятся под наблюдением. Сколько пациентов и медработников всего находилось в учреждении, не сообщается.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе на 1 июня выявлено 589 случаев заражения коронавирусом, в том числе 32 случая за последние сутки в Новокузнецке. С начала пандемии в регионе семь пациентов с коронавирусом умерли, 233 выздоровели.