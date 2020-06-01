{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Новокузнецке 26 постояльцев пансионата для пожилых людей заразились коронавирусом

Все они госпитализированы, учреждение закрыто

КЕМЕРОВО, 1 июня. /ТАСС/. Массовое заражение коронавирусом произошло в пансионате для пожилых людей в Новокузнецке, за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 26 пациентов. Все они доставлены на лечение в медучреждения в состоянии разной степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"26 случаев из одного пансионата для пожилых людей, все [зараженные] - проживающие там пожилые, возраст "высокий" у всех. Состояние разное, есть бессимптомные [пациенты], есть с пневмонией. Они госпитализированы в разные больницы в зависимости от формы [течения заболевания]", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, пансионат закрыт, все контактные лица установлены и находятся под наблюдением. Сколько пациентов и медработников всего находилось в учреждении, не сообщается.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе на 1 июня выявлено 589 случаев заражения коронавирусом, в том числе 32 случая за последние сутки в Новокузнецке. С начала пандемии в регионе семь пациентов с коронавирусом умерли, 233 выздоровели.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
Транзит газа по газопроводу "Ямал - Европа" возобновлен
На июнь мощности трубы зарезервированы на 93%
Читать полностью