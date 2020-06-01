По факту разлива топлива на ТЭЦ в Норильске возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом в понедельник говорится в официальном сообщении прокуратуры региона.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, собственника станции), около 100 тонн уже собрано.

"По материалам проверки прокуратуры Норильска правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Предварительное следствие по уголовному делу осуществляет следственный отдел по Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами").

Сотрудники Заполярного филиала "Норникеля" и НТЭК (входит в структуру "Норникеля") ведут работы по ликвидации последствий разлива. Совместно с Росприроднадзором были организованы воздушные осмотры Норило-Пясинской водной системы.

На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.