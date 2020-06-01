Число обращений из-за укусов клещей в Новосибирской области выросло в конце мая вдвое

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области за последнюю неделю мая зафиксировали 3 702 обращения местных жителей из-за укусов клещей, это более чем в два раза выше показателей за аналогичный период прошлого года. С начала 2020 года в медучреждения из-за укусов клещей обратились свыше 200 тыс. новосибирцев, сообщил в ходе оперативного совещания в понедельник министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Большой численности и активности клещей в Сибири поспособствовала ранняя весна и аномально высокие температуры в апреле и мае. По данным ученых Томского госуниверситета (ТГУ), в первые четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет. После майских праздников в Новосибирской области было зафиксировано на 60% больше обращений жителей с укусами клеща, чем обычно.

"За прошедшую неделю [с 25 по 31 мая] зарегистрировано 3 702 обращения с укусом клеща, из них детей - 951, что на 118% выше показателей за аналогичный период прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы уже 32 человека", - сказал министр. В прошлом году в конце мая было зафиксировано около 1 700 обращений.

Ранее Хальзов сообщал, что компании, выигравшие аукционы на поставку противоклещевого иммуноглобулина в регион, задерживают отгрузку. Новосибирские власти рассчитывают, что препарат поступит в медучреждения в ближайшее время. Основной причиной задержки в Минздраве называют отсутствие сертификации у производителей иммуноглобулина, из-за чего продукцию, которая находится на складах, нельзя ввести в оборот.