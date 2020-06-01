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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области сократили смены отдыха детей в летних лагерях

Планируется, что таким образом смогут отдохнуть больше школьников
Подготовка детского лагеря к открытию Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Подготовка детского лагеря к открытию
© Донат Сорокин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Смены в детских лагерях Новосибирской области, перенесенные на июль из-за пандемии коронавируса, будут сокращены с 21 до 14 дней, чтобы в учреждениях смогли отдохнуть как можно больше школьников. Планируется, что летом оздоровительные лагеря посетят около 136 тыс. детей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Количество планируемых смен текущего года - четыре по 14 дней в период июль-август при соответственной стоимости путевки, рассчитанной исходя из количества дней отдыха. В рамках смены персонал организации вместе с детьми-участниками заезда будет находиться исключительно на территории лагерей. Отменяются встречи и визиты родителей. За 72 часа до начала смены весь персонал организации должен сдать тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе, сейчас в детских лагерях в плановом порядке ведутся работы по подготовке к их открытию. Учреждения уже заключили договоры на обработку территорий против клещей, весной в регионе был зафиксирован всплеск активности этих насекомых. Также сейчас идет процесс оформления санитарно-эпидемиологические заключений, в детских лагерях завершаются ремонтные работы, приобретается необходимое оборудование, идет подбор и обучение вожатых. В 2020 году в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей планируется включить 1 023 организации, что сопоставимо с прошлым годом.

По данным регионального штаба, в Новосибирской области зарегистрировано 2 914 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 176 детей. 1 129 человек выздоровели, 33 пациента умерли.

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РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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