В Новосибирской области сократили смены отдыха детей в летних лагерях

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Смены в детских лагерях Новосибирской области, перенесенные на июль из-за пандемии коронавируса, будут сокращены с 21 до 14 дней, чтобы в учреждениях смогли отдохнуть как можно больше школьников. Планируется, что летом оздоровительные лагеря посетят около 136 тыс. детей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Количество планируемых смен текущего года - четыре по 14 дней в период июль-август при соответственной стоимости путевки, рассчитанной исходя из количества дней отдыха. В рамках смены персонал организации вместе с детьми-участниками заезда будет находиться исключительно на территории лагерей. Отменяются встречи и визиты родителей. За 72 часа до начала смены весь персонал организации должен сдать тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, сейчас в детских лагерях в плановом порядке ведутся работы по подготовке к их открытию. Учреждения уже заключили договоры на обработку территорий против клещей, весной в регионе был зафиксирован всплеск активности этих насекомых. Также сейчас идет процесс оформления санитарно-эпидемиологические заключений, в детских лагерях завершаются ремонтные работы, приобретается необходимое оборудование, идет подбор и обучение вожатых. В 2020 году в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей планируется включить 1 023 организации, что сопоставимо с прошлым годом.
По данным регионального штаба, в Новосибирской области зарегистрировано 2 914 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 176 детей. 1 129 человек выздоровели, 33 пациента умерли.