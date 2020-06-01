В Новосибирской области сократили смены отдыха детей в летних лагерях

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Смены в детских лагерях Новосибирской области, перенесенные на июль из-за пандемии коронавируса, будут сокращены с 21 до 14 дней, чтобы в учреждениях смогли отдохнуть как можно больше школьников. Планируется, что летом оздоровительные лагеря посетят около 136 тыс. детей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Количество планируемых смен текущего года - четыре по 14 дней в период июль-август при соответственной стоимости путевки, рассчитанной исходя из количества дней отдыха. В рамках смены персонал организации вместе с детьми-участниками заезда будет находиться исключительно на территории лагерей. Отменяются встречи и визиты родителей. За 72 часа до начала смены весь персонал организации должен сдать тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.