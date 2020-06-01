На Байкале сдали в эксплуатацию экосудно для сбора и переработки отходов местного флота

ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП, Иркутская область) сдало в эксплуатацию экологическое судно для сбора и переработки отходов с флота на Байкале. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта, по заказу которого ВСРП построило судно.

На Байкале зарегистрировано более 7 тыс. единиц маломерного флота, при этом ранее было только одно экосудно, несамоходное и значительно удаленное от северных районов озеро. В период навигации на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, но значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро. По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

"Судно сдано в эксплуатацию. Оно будет работать по всей акватории Байкала", - сказал собеседник агентства.

Многофункциональное экологическое судно представляет собой танкер-бункеровщик, который предназначен для утилизации мусора, переработки нефтесодержащих и сточных вод, он способен принимать жидкие и твердые отходы, канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду. Экотанкер-бункеровщик также будет заправлять суда топливом и маслом, что позволит предотвратить утечки ГСМ во время бункеровки действующего флота. Новое судно будет выполнять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота. Судну присвоено имя Героя Советского Союза, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР Георгия Москалева.

Решение о строительстве для Байкала экологического судна-бункеровщика было принято в 2017 году. Из федерального бюджета было выделено порядка 500 млн рублей. Контракт получило Восточно-Сибирское речное пароходство - крупнейшее судоходное предприятие на Байкале, специализирующееся также на строительстве судов.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.