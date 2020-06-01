Режим ЧС ввели в Норильске и на Таймыре после разлива нефти на ТЭЦ

"Решением краевой комиссии и затем постановлением правительства Красноярского края введен режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам", - сказал Цыкалов.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, собственник станции), около 100 тонн уже собрано.

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Режим ЧС межмуниципального уровня введен в Норильске и на Таймыре из-за разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный разливом топлива, может исчисляться десятками миллиардов рублей, отметил он. "Поэтому сейчас параллельно с расследованием причин возникшей аварии, и соответственно возникшей чрезвычайной ситуацией, основная задача у нас - минимизировать все риски. Поэтому компанией уже приняты меры", - сказал вице-премьер.

По его словам, главное сейчас - не допустить разлива нефтепродуктов дальше, чтобы они не попадали в озеро Пясино, расположенное в 20 км от Норильска. "Предварительная причина - проседание свайного фундамента, которое привело к отрыву значительной части днища тридцатитысячной емкости. Разговор фактически идет не о протекании по какому-то шву <...>. Погода сейчас способствует ликвидации, сильный северный ветер не позволяет пятну растекаться, он дует против течения", - сказал Цыкалов.

Он добавил, что, по данным компании, специализированная организация проводила осмотр и ремонт емкостей для топлива и выдала соответствующее заключение. "Поэтому здесь вопросы не только к компании, которая допустила, но и к тем компаниям, которые по договору обслуживают", - подчеркнул Цыкалов.

О ликвидации разлива ГСМ

Сотрудники Заполярного филиала "Норникеля" и НТЭК (входит в структуру "Норникеля") ведут работы по ликвидации последствий разлива. Совместно с Росприроднадзором были организованы воздушные осмотры Норило-Пясинской водной системы. По приглашению компании на место прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска и приступил к ликвидации разлива.

На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.