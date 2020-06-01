Власти Красноярского края проверят все нефтебазы после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Проверка емкостей для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в нефтехранилищах и нефтебазах пройдет на территории Красноярского края. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, собственника станции), около 100 тонн уже собрано. На территории Норильска и Таймыра введен режим ЧС.