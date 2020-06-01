Власти Красноярского края проверят все нефтебазы после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Проверка емкостей для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в нефтехранилищах и нефтебазах пройдет на территории Красноярского края. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, собственника станции), около 100 тонн уже собрано. На территории Норильска и Таймыра введен режим ЧС.
"Губернатором также дано поручение проверить весь емкостной парк нефтехранилищ, нефтебаз. В первую очередь мы, безусловно, как акционеры, "Красноярскнефтепродукт" (основной пакет акций принадлежит региону - прим. ТАСС) проверим. А также уже даны соответствующие поручения Министерству промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края организовать, инициировать проверки всех нефтебаз на территории Красноярского края", - сказал Цыкалов.
Сотрудники Заполярного филиала "Норникеля" и НТЭК (входит в структуру "Норникеля") ведут работы по ликвидации последствий разлива. Совместно с Росприроднадзором были организованы воздушные осмотры Норило-Пясинской водной системы. По приглашению компании на место прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска и приступил к ликвидации разлива.
На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал.
Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1 049 Гкал/ ч.