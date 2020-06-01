Авиакомпания "НордСтар" с 1 июня возобновила пять рейсов из Норильска

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "НордСтар" возобновила полеты по пяти ежедневным рейсам из Норильска на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

В начале апреля число авиарейсов из аэропорта Норильск ограничили из-за угрозы распространения коронавируса. В течение месяца рейсы выполнялись примерно раз в неделю с целью возвращения домой жителей севера края, которые не успели вернуться до ухудшения эпидемиологической ситуации.

"С 1 июня авиакомпания выполняет по пять ежедневных рейсов из Норильска. Два рейса будет выполняться в Москву, два в Красноярск", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще один рейс будет, в зависимости от дня недели, выполняться в один из этих городов: Санкт-Петербург, Новосибирск, Абакан, Самару, Воронеж, Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Анапу, Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Белгород и Краснодар. В первой половине июня компания планирует увеличить число ежедневных рейсов до шести. По словам собеседника агентства, в прошлом году в летнем расписании было примерно пять-шесть рейсов в сутки.

При авиаперелетах будут учтены все рекомендации Росавиации и Роспотребнадзора. Пассажирам будут измерять температуру, все они должны быть в перчатках и масках, в самолете будет проводиться дезинфекция.

Авиакомпания "НордСтар" создана в 2008 году. По данным Росавиации, она входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России.